Per la Stagione artistica 2018 del Conservatorio di Palermo, Questa sera, 31 maggio, alle 21 in Sala Scarlatti, si terrà il concerto di Gianfranco Pappalardo Fiumara, pianista e docente di Teoria ritmica e percezione musicale. In programma musiche di Mozart, Bach, Bellini e Salieri.

