Un concerto a quattro mani per la stagione 2018 del Conservatorio Vincenzo Bellini

Enza Vernuccio e Carmela Spatafora si esibiranno sabato 26 maggio alle ore 18.30 presso il Conservatorio di Palermo

Pianoforte a quattro mani per il concerto con cui sabato 26 maggio alle ore 18.30 prosegue la Stagione 2018 del Conservatorio di Palermo. Un’esibizione particolarmente attesa quella del duo formato da Enza Vernuccio e Carmela Spatafora presso la storica Istituzione musicale. Un sodalizio musicale nato durante gli studi delle due musiciste e ricostituitosi nel 2000, dopo un lungo periodo dedicato da entrambe all’attività solistica, per esplorare un repertorio che spazia dal classicismo mozartiano ai suoni nuovi della musica contemporanea. In occasione del concerto di sabato, i presenti avranno modo di ascoltare le note di trascrizioni tra le più famose pagine di Bach, Grisafi, Brahms, Crapisi , Visconti, Piazzolla, Gershwin. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Francesco Foresta Junior