Concerto “EX Tempore”, 23 maggio, ore 21 : Andrea Inghisciano e Italian Consort

Mercoledì 23 maggio alle ore 21.00, presso l’Oratorio di San Mercurio di Palermo, avrà luogo il penultimo appuntamento della VII Stagione concertistica MusicaMente.

Protagonisti Andrea Inghisciano, uno fra i cornettisti più richiesti sulla scena internazionale, e il Consort di Dulciane “Italian Consort”, attivo da diversi anni nel campo della musica rinascimentale e unico nel suo genere, formato da Alessandro Nasello, Giovanni Battista Graziadio, Letizia Viola, Giuseppe Davì, Maurizio Barigione, dulciane, Cinzia Guarino, organo.

Il progetto EX Tempore nasce dall’idea di far interagire le seducenti improvvisazioni del cornetto con la perfezione formale della polifonia sacra rinascimentale realizzata in modo assolutamente filologico dalle dulciane e dall’organo. Il risultato è una full immersion che conduce lo spettatore in atmosfere ancestrali e mondi spirituali confinanti con il divino, attraverso trame sonore delicatamente straordinarie, che si fondono senza mai prevaricarsi l’un l’altra. Il dialogo tra profana sensualità delle improvvisazioni e sacralità pura e incontaminata dei brani di autori rinascimentali italiani e spagnoli come Morales, Festa e Ortiz , crea un unicum svincolato da ogni precisione temporale che approda nel territorio delle sperimentazioni e si incontra con la realtà contemporanea. In prima esecuzione mondiale, infatti, verranno eseguiti due brani scritti appositamente per il Consort di Dulciane: Madrigale di Marco Betta e Al Tramonto di Vincenzo Toscano.

Andrea Inghisciano , dopo gli studi in tromba con Marco Nesi e jazz con Mauro Grossi, passa al cornetto e ottiene il Master in Performance of Ancient Music sotto la guida di Bruce Dickey alla Schola Cantorum Basiliensis.

Si esibisce con i più prestigiosi ensemble di musica antica. E’ anche membro de La Pifarescha e Ensemble Daimonion, col quale ha vinto nel 2011 il Primo premio e il Premio speciale della giuria artistica al concorso internazionale di musica antica Premio Bonporti di Rovereto.

Ha inciso per Archiv Produktion, Naive, Emi, O-live music, Glossa, Ricercar, Decca, Tactus, Brilliant, Et’Cetera, Arts, Christophorus, Amadeus.

Com. Stam.