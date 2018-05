Conservatorio, domani Concerto di organo a San Domenico

Domani, Sabato 12, alle ore 21, nella Chiesa di San Domenico, l’organista Giovanni La Mattina celebra i suoi 50 anni di attività con l’esecuzione dei Tre corali per grand’organo, ultimo lavoro (1890) di César Franck, compositore del quale ha più volte interpretato l’integrale per grande organo. La sua attività è iniziata nel 1968 proprio su l’organo Inzoli-Laudani&Giudici della Chiesa di San Domenico.

Giovanni La Mattina è titolare della cattedra di Organo e composizione organistica al

Conservatorio Bellini di Palermo. Si è diplomato in Organo e composizione organistica al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha insegnato Organo anche nei Conservatori di Salerno, Cosenza, Trapani e Reggio Calabria. Ha tenuto concerti per importanti Festival e Stagioni musicali in Italia e all’Estero. Ha eseguito più volte l’integrale delle opere per grande organo di César Franck.

Com. Stam.