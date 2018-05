Serata Scriabin con Gennaro Pesce al Conservatorio

Per la Stagione artistica 2018 del Conservatorio di Palermo, oggi 10 maggio alle 21 in Sala Scarlatti, il pianista Gennaro Pesce dedica il suo Concerto alle sonate di Alexander Scriabin. In programma la Sonata n. 5 op. 53, la Sonata n. 6 op. 62, la Sonata n. 4 in Fa diesis maggiore op. 30 e la Sonata n. 7 op. 64 “Messa bianca”, fra le più impegnative scritte dal compositore russo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Docente di Pianoforte al Conservatorio di Palermo, Gennaro Pesce si è diplomato al Santa Cecilia di Roma, perfezionandosi con Sergio Perticaroli e in seguito con interpreti come Gerard Oppitz, Paolo Bordoni, Nikita Magaloff, Jörg Demus ed Alexander Lonquich ; con Laura De Fusco a Napoli, con Piero Rattalino e con Aldo Ciccolini. La sua attività concertistica, in Italia e all’estero, è apprezzata sia dal pubblico che dalla critica con numerosi articoli e recensioni sui maggiori quotidiani ha visto esibirsi in Italia, tra gli altri. Numerose le istituzioni e gli enti musicali che lo chiamano a tenere concerti solistici nelle loro stagioni, e tra queste la Società dei Concerti di Milano, la Società del Teatro e della Musica “ L. Barbara “ di Pescara, la Società dei Concerti “ P. Riccitelli “ di Teramo e gli Amici della Musica di Cagliari . Applaudite le sue esibizioni con “I Solisti Aquilani” e con l’Orchestra Sinfonica di Pescara.

