Conservatorio concerto della pianista Noémi Maczelka

Per la Stagione artistica 2018 del Conservatorio di Palermo martedì prossimo, 8 maggio alle 20 in Sala Scarlatti, è in programma in Sala Scarlatti un Concerto della pianista Noémi Maczelka che eseguirà musiche di Weiner, D Ohnányi, Bartók, Liszt, Verdi e Bellini.

A Palermo per una masterclass dedicata agli allievi delle classi di pianoforte Noémi Maczelka si è laureata in pianoforte all’accademia Ferenc Liszt di Budapest con Ernő Szegedi. Suoi maestri sono stati pure Loránt Szűcs per la musica da camera e János Sebestyén per il clavicembalo. Ha poi frequentato i corsi di perfezionamento di Livia Rèv (Parigi), Teofil Bikiş (Lussemburgo), François Glorieux (Anversa), František Rauch (Praga), Tamás Vásáry, Malcolm Bilson e Pál Kadosa (Budapest). Più volte premiata in varie competizioni pianistiche, ha tenuto concerti in tutta Europa e negli Stati Uniti. È capo del Dipartimento di Educazione Musicale e dell’Istituto d’Arte della Facoltà Pedagogica Juhász Gyula dell’Università di Seghedino, Ungheria.

