Un gemellaggio senza precedenti nei futuri sostenibili QUARTETT’O’ in concerto al Blue Brass

Un gemellaggio senza precedenti nei futuri sostenibili. Due eccezionali chitarristi un contrabbasso parlante e un funambolico batterista e scrittore: una band dall’immaginario inimmaginabile. Una band oltra la benda, al bando del banditismo di tendenza. Una banda che sembrano due, a volte anche tre o quattr o’. Un progetto musicale che vede insieme degli amici, tutti artisti professionisti, riuniti per una produzione dove la musica e l’ascolto sono i protagonisti assoluti. Tutto ciò per la rassegna della Fondazione The Brass Group, il 5 maggio alle ore 21.30 al Ridotto dello Spasimo, in conceto i “Quartett’ò”. Protagonisti sul palco dello storico Jazz Club, Jean-Marc Montera chitarra elettrica, Jean-Francois Pauvros chitarra elettrica, Lelio Giannetto contrabbasso parlante, Francesco Cusa batteria, improvvisazioni involontarie, I chitarristi francesi dalle inenarrabili esperienze internazionali incontrano due esoterici musicisti siciliani dediti alle aggressioni sonore più delicate della storia e della geografia.Una musica che si basa sull’allineamento dei pianeti su orbite filtrate dal magnetismo bipolare dei satelliti artificiali. I musicisti, dopo un periodo di residenza esistenziale, hanno elaborato delle scomposizioni che legano i suoni presenti sotto le corde e le pelli dei tamburi a un contatto stratosferico di natura parasonologica. Versi ritratti dalla zootecnica, melodie immaginarie del collettivo estremo, adiacenze contrapposte ora collidono ora collimano con transumanze soniche dagli apparati digerenti fuori ogni sos petto. La polpetta è assicurata, e anche la lapidazione: prendere o lasciare. Ovvero: soddisfatti e rimborsati.

La selezione artistica è curata dal direttore della Scuola Popolare di Musica, Maestro Vito Giordano e dal docente di Management dello spettacolo, Fabio Lannino.

Il costo del biglietto è di euro 10,00 oltre i diritti di prevendita. Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.ticksweb.com e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.

Francesco Foresta Junior