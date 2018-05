Sergio Munafò e Pamela Barone Quartet in concerto Blue Brass venerdì 4 maggio ore 21.30

Un gruppo protagonista del Jazz siciliano, il loro è un modo classico ed elegante di porgere i brani, derivato dall’ascolto dei grandi crooner, filtrato attraverso una sensibilità spiccatamente mediterranea. Loro sono Sergio Munafò e Pamela Barone Quartet, talenti indubbi con una grande passione per i classici del jazz, in concerto venerdì 4 maggio alle ore 21.30 al Blue Brass nell’ambito della stagione concertistica della Fondazione The Brass Group. Sergio Munafò chitarrista e compositore, è stato docente di chitarra jazz presso il Conservatorio di musica “Vincenzo Bellini” di Palermo e attualmente presso la Fondazione “The Brass group” e l’Open jazz school di Palermo. Laureato in musica jazz col massimo dei voti ha all’attivo numerose collaborazioni con artisti internazionali come : Eumir Deodato, Diane Shuur, Stefano Bollani, Billy Child , Peter Erskine, Alex Acuna, Ernie Watts, Patty Austin, Dianne Reeves, Martial Solal, Tony Hadley, Jenny B, Franco Cerri, Gigi Cifarelli e tanti altri. Mentre Pamela Barone studia e si perfeziona presso la Scuola di Musica “Music Time”. All’età di 18 anni partecipa al programma di Maria De Filippi “Amici” giungendo in finale e partecipando alla trasmissione in diretta. Diverse sono le esibizioni canore, le apparizioni in TV, i programmi radiofonici dove la cantante riesce a offrire diversi generi musicali (jazz, bossanova, brasiliano, pop e musica italiana d’autore). Il progetto ripercorre le songs del jazz tra ballads, medium e bop tunes con sguardo attento anche alla bossanova al pop ed alla melodia italiana; il tutto rivisitato con arrangiamenti di Sergio Munafò scritti proprio per la bellissima voce di Pamela Barone. Tra i brani in programma anche un original dello stesso Sergio Munafò dal titolo “Amore che non parla” tratto dall’ultimo disco del chitarrista “Light frames”, e “Daddy’s reff“ di Gegè Telesforo. La ritmica è affidata a 2 giovanissimi talenti del jazz palermitano Stefano India al contrabbasso e Antonino Anastasi alla batteria.

Biglietti a partire da euro 10,00 più i diritti di prevendita. Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.ticksweb.com e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it,www.thebrassgroup.it.

Francesco Foresta Junior