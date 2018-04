Il Coro Lirico Sinfonico incanta il pubblico ed emoziona il Prefetto

Sabato il “Concerto di Primavera” nella chiesa di San Michele dedicato alla Dott.ssa Maria Rita Leonardi

Indimenticabile serata di buona musica ieri sera, sabato 29 Aprile, nella chiesa di San Michele ad Enna in occasione del “Concerto di Primavera” tenuto dal Coro Lirico Sinfonico Città di Enna. L’evento, si ricorda, è stato organizzato dal Comune, dalle delegazioni locali della Società Dante Alighieri e del Fai, dall’Accademia Pergusea, dalla Casa d’Europa e dal Soroptimist Club ed era dedicato al Prefetto di Enna, la Dott.ssa Maria Rita Leonardi, che nel prossimo mese di maggio lascerà la sua carica per andare in pensione.

Un momento altamente artistico, realizzato attraverso l’esibizione di una delle più belle realtà musicali ennesi, che ha voluto rendere omaggio alla pluridecennale brillante carriera della Dott.ssa Leonardi, che chiuderà la sua esperienza lavorativa proprio nel capoluogo ennese.

Presenti le autorità civili (oltre al Prefetto il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ed alcuni componenti della giunta), militari e vari rappresentanti della società civile.

Il coro, diretto da Luisa Pappalardo ed Alessandro Maccari, ha eseguito in maniera impeccabile brani d’opera tratti dal repertorio di Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini e Pietro Mascagni, la celeberrima Ave Maria di Charles Gounod, il Kyrie dalla Messa di Delfino Thermignon, parte della Messa in sol maggiore di Franz Schubert e l’Agnus Dei di Wels. Solisti il soprano Luisa Pappalardo ed il baritono Alessandro Maccari, accompagnati al pianoforte da Valentina Santuzzo, al flauto da Gaetano Crimì, Mario Mazza e Alessia Scarlata ed al clarinetto da Salvatore Oriti. In conclusione un fuori programma con l’esecuzione de “La vita è bella” di Nicola Piovani, famoso brano tratto dall’omonimo film di Roberto Benigni e molto apprezzato dal pubblico.

Al termine scambio di ringraziamenti, doni e riconoscimenti con gli interventi di Anna Dongarrà, che ha condotto la serata, dello storico Rocco Lombardo e dell’assessore alla cultura del Comune di Enna Francesco Colianni. Sincera commozione della Dott.ssa Leonardi per la splendida serata e per la stima e l’affetto ricevuti dai presenti.