“Concerto di Primavera” Omaggio del Coro Lirico Sinfonico Città di Enna al Prefetto

Sabato il “Concerto di Primavera” nella chiesa di San Michele in occasione dell’evento dedicato alla Dott.ssa Maria Rita Leonardi

Un concerto del Coro Lirico Sinfonico Città di Enna nella fantastica cornice della chiesa di San Michele di Enna sarà dedicato alla Dott.ssa Maria Rita Leonardi, che nel prossimo mese di maggio lascerà la sua carica di Prefetto della città di Enna per andare in pensione.

L’evento, in programma sabato 28 Aprile alle ore 18 e dal titolo “Concerto di Primavera”, è organizzato dal Comune di Enna, dalle delegazioni locali della Società Dante Alighieri e del Fai, dall’Accademia Pergusea, dalla Casa d’Europa e dal Soroptimist Club sezione di Enna.

Il coro diretto da Luisa Pappalardo ed Alessandro Maccari viene, quindi, nuovamente coinvolto in un momento importante per la città, dopo essersi esibito qualche giorno fa a Todi (in occasione del gemellaggio tra il comune umbro e la città di Enna) e ad Assisi nella Basilica di San Francesco. In questa occasione il coro è stato invitato all’evento, al quale saranno presenti tutte le autorità cittadine, per ringraziare S.E. il Prefetto per il lavoro svolto in questi anni a favore della comunità ennese.

Location dello spettacolo sarà la chiesa di San Michele, chiusa per tantissimi anni e recentemente riaperta al pubblico dopo la realizzazione dei lavori di restauro. Il coro ennese eseguirà brani appartenenti al repertorio di Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Charles Gounod, Delfino Thermignon, Franz Schubert, Pietro Mascagni e C. Wels. Solisti il soprano Luisa Pappalardo, il baritono Alessandro Maccari, la pianista Valentina Santuzzo ed i flautisti Gaetano Crimì e Mario Mazza. Condurrà la serata Anna Dongarrà, presenterà il concerto Elena Varelli. Ingresso ad invito.

