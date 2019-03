Enna – Al Teatro Garibaldi la comicità di Sandro Vergato in “Ridiamo Allegria”

Nuovo appuntamento oggi 23 Marzo (con inizio alle ore 20,30) con “Voci di Sicilia”, la rassegna teatrale organizzata dalla Cooperativa Olimpo (direttore artistico Peppe Truscia) con il patrocinio del Comune di Enna.

A salire sul palco del Teatro Garibaldi di Enna l’attore comico Sandro Vergato con il suo divertentissimo spettacolo “Ridiamo Allegria”. Attraverso la sua straordinaria capacità d’intrattenere, Vergato è pronto a coinvolgere il pubblico ennese con circa due ore di risate, sostenute dal ritmo dei suoi esilaranti personaggi e delle innumerevoli gags. Accanto a lui sul palco la showgirl Roberta Pennisi ed il poliedrico artista Corrado Sillitti.

Lo spettacolo, che avrà anche dei momenti musicali, è una sorta di esortazione a ridere in allegria e, nello stesso tempo, un invito a ritornare a ridare allegria alle persone che ci circondano, il tutto condito dalle doti comiche di Vergato.

Nato a Catania, Sandro Vergato comincia giovanissimo a fare teatro, passando dai grandi classici siciliani come Pirandello, al teatro dell’assurdo come Jonesco e Beckett, fino ad arrivare a Woody Allen, suo mito dell’umorismo da sempre. All’età di 21 anni fonda, insieme ad altri goliardici amici, la SORRISOLANDIA, una società con la quale produce e realizza spettacoli di varia natura in ogni parte d’Italia. Nel 1998 fonda il gruppo comico BACIAMOLEMANI insieme al quale scrive ed interpreta lo spettacolo “Cassate Siciliane”. Nel 2000 avvia una proficua collaborazione con Pippo Franco con il quale produce lo spettacolo teatrale “La vera storia di Anfitrione” e scrive lo spettacolo comico “Non prenda niente tre volte al giorno”, girando con grande successo tutta l’Italia. Altre preziose esperienze sono da considerare le collaborazioni con artisti del calibro di Nino Frassica, Giobbe Covatta, Manlio Dovì, Paolo Hendel e Giovanni Cacioppo. Nel 2009 debutta in tv con il programma comico VERGATO.COMICS, una striscia di mezz’ora nella quale “buca” il video caratterizzando ben sette personaggi e rivelando doti di mattatore istrionico ed un umorismo ironico e geniale. Visto lo straordinario successo, il programma è andato in onda anche nel 2010 e nel 2011 con il titolo SUPERVERGATO SHOW. Nell’Ottobre 2011 debutta al Teatro Fellini di Catania con la rassegna di Teatro-Comicità INSALATA DI…RISA!. Dal 2012 è presente anche su Antenna Sicilia come frequente ospite della trasmissione “Insieme”. A Gennaio 2013 realizza al Teatro Piscator di Catania la rassegna di spettacoli L’UNIONE FA LA…FORCA!!!. A Febbraio 2013 ritorna in televisione su Telecolor con la nuova edizione del programma SUPERVERGATO SHOW.

Biglietti: Platea € 16,00, Palchi centrali € 14,00, Palchi laterali e Galleria € 12,00. Sono previste riduzioni per vecchi abbonati, associazioni, clubs service, Cral, over 65 ed universitari. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la direzione artistica al 335.457082 o il botteghino del Teatro Garibaldi di Enna (tel. 0935.40540). Biglietti disponibili anche sul circuito Liveticket e presso Eunofly Viaggi in Viale Diaz ad Enna Alta.

Com. Stam.