Parte domani sera ” Non è la D’Urso” e già si rumereggia come il dopo festival di Sanremo Corona si Corona no

La Barbara nazionale, domani, va in scena con Non è la D’Urso, nuovo programma in prima serata di Canale 5. Barbara ,funziona, catalizza il pubblico, ha un esercito di spettatori affezionati è per questo che mediaset punta sempre a lei.

Lo share del intrattenimento viaggia attorno al 18% commerciale e la D’ Urso può confermarlo).Alla prima puntata presenzieranno nientemeno che Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, per la prima volta in tv con i figli Jasmine e Albano Junior. Attenzione: speriamo che Albano non dichiari guerra al Ucraina.

Heather Parisi che vorrà insegnarci qualcosa e dirà certamente «Cuccarini brutta e cattiva», mentre arriverà in studio pure Thomas Markle Junior, il fratello che la principessa Meghan.

Poi abbiamo lui quello che nessuno vuole però poi alla fine tutti chiamano, Fabrizio Corona almeno che non ci sia un colpo di scena e dia forfait : abbiamo chiesto a chi Fabrizio lo conosce bene, secondo te Maurizio perché tutti invitano Corona, per dirgli in faccia che è una brutta persona? No perché anche se lo disprezzi non ne puoi fare a meno ed in questo caso non si parla di share, perché lei i sui ascolti se li porta sempre a casa.

Francesca Proietti Cosimi InSorgeVeritas

Com. Stam.