Iscrizioni aperte per il premio Palermo Danza 2019

“Ogni anno oltre 1200 partecipanti per l’evento danza dell’anno”San Paolo Palace Hotel (PA) – 27 e 28 aprile 2019

Premio Palermo Danza è la più grande manifestazione in Sicilia, dedicata alla danza in tutte le sue diversità, culture ed espressioni, danza vista come arte a 360°.

Da un’ idea di Christian Carapezza, nel 2012 viene istituito il Premio Palermo Danza, un omaggio a chi tiene alto il nome della danza regionale e nazionale. Sarà protagonista sul palco del prestigioso San Paolo Palace Hotel, la danza nelle sue più belle e nobili espressioni e appartenenze culturali, danza come manifestazione di un popolo ma anche danza come trasformazione e massima espressione individuale. Tanti professionisti per circa 30 stili diversi di danza.

Anche quest’anno visto il numero cospicuo di partecipanti la kermesse si svolgerà in due giorni di premiazioni e spettacoli: sabato 27 e domenica 28 aprile. La manifestazione anche quest’anno si sdoppia in due spettacoli distinti, nel pomeriggio si esibiranno gli under 14, la sera invece è dedicata ai danzatori senior (over 14).

Il Premio Palermo Danza non è una gara o una competizione, ma è semplicemente un riconoscimento e una vetrina verso chi, con amore e passione, si dedica ad una tra le arti più belle e nobili, ovvero la DANZA. Cerchiamo, con i diversi network (tv, web e giornali) e con i nostri partner, di dar loro visibilità, omaggiando così le compagnie partecipanti.

Anche quest’anno non mancheranno le novità e le sorprese per i danzatori e i loro maestri, oltre le tante borse di studio al 50% e 100% per i diversi concorsi e stage nazionali ed internazionali, saranno presenti al San Paolo Palace diverse emittenti Tv regionali con i loro servizi e le interviste per tutti i partecipanti.

Il conduttore di questa VIII^ edizione sarà il brillante intrattenitore ed organizzatore di eventi Ernesto Trapanese. Anche quest’anno nell’ ”Open Space Premio Palermo Danza” riservato a tutti i ballerini e i loro insegnanti, vi sarà installato un vero e proprio “Red Carpet”, dove altri conduttori si occuperanno delle interviste dei premiati 2019, per la trasmissione “Premio Palermo Danza”, oltre, a diversi fotografi che grazie ai loro scatti fotografici, immortaleranno i momenti più belli anche al di fuori del palco. Inoltre, durante il pomeriggio dedicato agli under 14, sempre all’interno dell’ open space saranno presenti diversi animatori che intratterranno con mascotte, dolci e giochi i più piccoli tra un esibizione e l’altra.

La bellissima novità di quest’anno è il ritorno sul palco come co-conduttore e special guest dell’evento il famoso coreografo e amato insegnante della trasmissione “Amici” di Canale 5 Garrison Rochelle. Oltre ad essere presente sul palco del Premio Palermo Danza durante l’intero evento, nella mattina di domenica 28, egli dedicherà uno stage di danza moderna per gli under 14.

Il Premio Palermo Danza è una produzione Studio Trentasei Eventi & Produzioni, sotto l’attenta direzione artistica e organizzativa di Christian Carapezza.

