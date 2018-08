Balletto contemporaneo “Lumìa”

La Compagnia di balletto contemporaneo Experience Theatre Ballet apre la stagione autunnale con un nuovo capolavoro ideato dal Coreografo Sebastiano Sicilia insieme al Presidente ETB Cristian Cosentino: “Lumìa”

Lumìa come il frutto di limone, Lumìa come luce

Una narrazione dove i cinque sensi: udito, olfatto, gusto, tatto e vista, accompagneranno la protagonista Mia in un percorso di amore, frustrazione, ombra e luce

Diplomata presso la Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, entra a far parte del Corpo di ballo del Teatro, arrivando a ricoprire il ruolo di Prima Ballerina Etoile. Dopo una tournèe in Germania, ha svolto nel 1989 un periodo di perfezionamento presso l’English National Ballet. Il suo repertorio include i maggiori titoli del repertorio classico quali La Sylphide, Lo schiaccianoci, Giselle, Don Chisciotte, La bella addormentata nel bosco, La fille mal gardée, Romeo e Giulietta, La bisbetica domata, Onegin, Spartacus, Pas de Quatre, La Péri, Petruška, Il lago dei cigni, Cenerentola, Raymonda. Nel 1996 a Positano, le è stato conferito da Alberto Testa il premio “Leonide Massine” per la danza, in seguito alla promozione a Prima Ballerina. Nel 2001 ha ricevuto il premio Gino Tani, per l’interpretazione in Romeo e Giulietta. Nel 2002 è stata invitata dal Teatro Comunale di Firenze. Nel 2003 ha partecipato al Gala Internazionale “Todi Music Fest” tenutosi a Norfolk in Virginia (U.S.A.). In rappresentanza del Teatro dell’Opera, si è esibita in Brasile (Porto Alegre – Gonsalves). Nel 2004 ha danzato, in tourneé con la compagnia del Teatro dell’Opera, Il lago dei cigni a Piacenza presso il Teatro Municipale e a Catania presso il Teatro Massimo Bellini e Petruška presso il Teatro Kremlin di Mosca. Dal 2000 insegna repertorio classico alla Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma. Nel 2004 è stata nominata Etoile del Teatro dell’Opera di Roma.Da settembre 2011 è Direttrice della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma

Diplomato all’Australian Ballet School, Simon Hoy ha ricoperto ruoli principali con Ballet Graz in Austria, Ballet Mainz in Germania, Schaufuss Ballet in Danimarca e Carolina Ballet (Stati Uniti), prima di entrare a far parte della Cedar Lake Contemporary Ballet di New York. Simon ha anche eseguito opere di George Balanchine, Frederick Ashton e John Cranio e danzato come artista principale con la Melbourne Ballet Company e l’Opera Australia. Tra il 2007 e il 2017, Simon ha ricoperto la posizione di Coreografo Residente e Direttore Artistico della Melbourne Ballet Company (MBC), dove ha ricoperto un ruolo di primo piano nella rinascita della Compagnia. In questo periodo, Simon ha creato più di venti opere originali. Nel 2018 Simon ha coreografato un duetto intitolato The Distance Between per i ballerini americani Katherine Barkman (Prima Ballerina di Ballet Manila, Youth American Grand Prix – medaglia d’oro) ed il partner Joseph Phillips (American Ballet Theatre, Principal Artist – Primorsky Stage of the Mariinsky Theatre), per l’International Ballet Competition (USA IBC), vincendo la medaglia d’Argento sia in America che a Varna. A maggio, Simon è tornato a Melbourne per creare un nuovo brano intitolato La Porta Dell’inconscio, da inserire nel programma di danza Forte, presentato a Melbourne e Sydney. Questo programma include ballerini della compagnia Wayne Mcgregor, Ballet West (USA), e il Royal Ballet, il Ballet Santiago, l’Houston Ballet e l’Australian Ballet. La Porta Dell’inconscio e Forte sono sono attualmente in tournée in tutta l’Australia e programmati per un tour in Europa nel 2019. Simon ha recentemente coreografato anche per le compagnie Manila Ballet (Filippine) e Quorum Ballet (Lisbona).

