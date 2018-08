Gli artisti di Iband a Cinecittà World A dicembre l’esordio in tv per coniugare spettacolo, novità e interpretazione

Roma, telecamere Mediaset e tanta buona musica: questo è iBand. Il nuovo contest dedicato esclusivamente ai cori, alle band, ai gruppi di voci e cori gospel, prodotto dalla Sunshine Production, che andrà in onda su La5 il prossimo dicembre 2018. Sei le puntate che verranno registrate dal 26 al 31 agosto presso il teatro 1 di Cinecittà World. Presenta la splendida Giorgia Wurth.

Riflettori puntati su artisti emergenti. Saranno più di 400 partecipanti, che si esibiranno alla presenza di una giuria specializzata di professionisti accuratamente selezionati. Silvia Salemi, Sal Da Vinci, Mario Limongelli e Marco Carta, infatti, avranno il delicato compito di valutare e decretare il vincitore delle rispettive categorie : Senior e Junior iBand. “Un livello qualitativamente sorprendente, una ricchezza artistica e una grande macchina organizzativa sono stati i punti di forza di iBand- conferma con soddisfazione il direttore artistico del format, il maestro Vincenzo Sorrentino – che, con Emma Malinconico, responsabile della segreteria nazionale di iBand, sottolinea quanto l’intenso percorso dei mesi svolti a realizzare casting, audizioni, master , sia stato finalizzato al riconoscimento del talento musicale sul territorio. Il tour itinerante per l’Italia, è cresciuto , una crescita che si testa dal numero di candidature. Artisti motivati e mossi dalla propria passione per la musica. Questa è la risposta che mi inorgoglisce e motiva sempre più”. Partner ufficiale del talent è Msc Crociere. Durante la settimana di registrazioni, si esibiranno inoltre alcuni solisti cantanti emergenti scelti dal direttore artistico. Rispettivamente nelle prime 5 puntate l’artista campana Maria Maccarone, a seguire Rosario Lanzara, artista campano, poi Luca Rossin, artista di Verona e Giulia Greco, artista di Messina. La finalissima vedrà invece la presenza dell’artista palermitana Vany C. Tutti gli artisti in gara, avranno l’opportunità di raccontare gli stati d’animo, trasmettere le emozioni e accrescere la propria competenza in campo artistico per calcare un nuovo palcoscenico.

Visita il sito ufficiale: http://www.ibandtv.it/

