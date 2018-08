I Fajiddi al Festival Internazionale del Folklore in Bulgaria

Prestigiosa tappa all’estero per il gruppo folk ennese de “I Fajiddi”, che oggi, 20 Agosto si esibirà al 46° Festival Internazionale del Folklore a Burgas in Bulgaria.

Per il gruppo ennese non si tratta della prima esperienza fuori dal territorio italiano. I Fajiddi si sono, infatti, già esibiti nel recente passato in Romania ed in Spagna.

In terra bulgara il gruppo avrà l’occasione di esibirsi con balli e canti popolari relativi non solo alle tradizioni popolari ennesi e siciliane, ma anche del Sud Italia e di tutto il Mediterraneo. Una vetrina importante per il gruppo ennese quella del Festival Internazionale del Folklore, ma anche un’occasione per promuovere la cultura e le tradizioni ennesi e siciliane all’estero.

“Siamo onorati – il commento del direttore e componente de I Fajiddi Paolo Lo Monaco – per questo prestigioso invito che ci è stato rivolto dagli organizzatori. Il nostro gruppo, l’unico in Sicilia, sarà presente alla manifestazione a partire da lunedì 20 Agosto e per tutta la durata del festival che si concluderà il 24 Agosto. Proporremo i canti tipici della nostra tradizione popolare siciliana, alcuni con annessa rappresentazione scenica, le tipiche tarantelle siciliane ed alcuni balli tradizionali dell’ennese e del messinese”.

Il gruppo sarà anche impegnato prima della partenza per la Bulgaria al Sicily Beer Fest ad Enna il 18 Agosto. Il 30 Agosto si esibirà, infine, sempre ad Enna in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna de’ Carusi.

