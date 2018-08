Mazara Food Fest, Nicola Giosuè stasera sul palco

Un ritorno in grande stile per l’interprete del “Sottozero Show” e “a un passo da zero” Un’assenza forzata durata oltre sei mesi, a causa di un terribile incidente stradale. Nicola Giosuè, versatile artista palermitano interprete di fiction Rai e Mediaset, noto per le rivisitazioni dei brani di Renato Zero in chiave assolutamente originale e personale, tornerà sul palco stasera in occasione della conclusione della manifestazione internazionale “Mazara Food Fest”, iniziata lo scorso 3 agosto, sul lungomare San Vito della cittadina in provincia di Trapani.

Un ritorno straordinario – afferma Giosuè – nell’ambito di una kermesse che, edizione dopo edizione, registra in termini numerici una partecipazione altissima, che si aggira intorno ai 100 mila visitatori: il modo migliore per riabbracciare il pubblico, che mi è mancato tantissimo”.

Anche quest’anno, infatti, la manifestazione ha annoverato la partecipazione di personaggi dello spettacolo di livello nazionale, quali Valerio Scanu e Valentina Persia.

“Malgrado porti ancora le stampelle – afferma l’artista – l’organizzazione ha voluto la mia presenza : non posso che esserne grato e, ovviamente, felice”.

La serata vedrà la partecipazione di Giosuè quale interprete di brani tratti dal repertorio di Renato Zero, che rimane il cavallo di battaglia dell’artista palermitano.

Tra i costumi di Carmela Bonfiglio, il make up e le atmosfere tipiche degli spettacoli del cantautore romano, sarà offerta al pubblico una parentesi carica di emozioni legate al passato, in un arco temporale ideale che dai decenni scorsi arriva ai giorni nostri.