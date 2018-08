Summer fest 2018 il 12 agosto ad Altavilla Milicia con i Tre Terzi e i Jumpin up

Una sera per ballare, cantare, mangiare siciliano e sorridere in estate. Oggi 12 agosto alle 20 ad Altavilla Milicia è tempo di Summer fest 2018, ovvero una serata dedicata al divertimento e alle eccellenze economiche made in Sicily.

Il belvedere del paese si trasformerà in una vasta aere ricca di stand con un grande palco. Qui, si esibiranno nel corso della serata i Tre Terzi, band esaltata quest’anno dal presentatore Red Ronnie, e i Jumpin’up, ancora forti del successo a “Tu si que vales”, accompagnati dai ballerini “Palermo Swing and Shot”.

L’evento gratuito e a ingresso libero, è organizzato dall’Associazione Commercianti e patrocinato dal Comune di Altavilla Milicia sarà trasmesso su Radio Action e Radio One e sarà occasione per mettere in atto per la prima volta in modo pratico il progetto creativo e artistico ideato dalla Teaser media group, che unisce le due emittenti con Radio Show.

