Paolo Marra a Borboruso di Pedivigliano domenica 12 agosto

Paolo Marra animerà l’ultima serata dei festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli a Borboruso di Pedivigliano E’ previsto per oggi,domenica 12 agosto, dalle ore 22, lo spettacolo conclusivo dei festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli nella frazione Borboruso di Pedivigliano.

La manifestazione è stata organizzata dalla Parrocchia San Pietro e Paolo di Pedivigliano – Chiesa di Borboruso, guidata da Don Patrizio Amadi.I festeggiamenti religiosi inizieranno venerdì 10 e si concluderanno lunedì 13 agosto con la processione accompagnata dalla banda musicale di Decollatura.Domenica 12 agosto i festeggiamenti civili inizieranno alle 21, presso la villa XI settembre di Borboruso, con karaoke e balli di gruppo con “Rita”. Alle 22 ci sarà lo spettacolo “Kalabriskabaret” con il cabarettista Paolo Marra.La serata si terminerà con lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Carmine Perri di Marzi.La festa patronale è molto sentita dalla popolazione della ridente frazione Borboruso che, come ogni anno, non farà mancare il proprio apporto per la buona riuscita dell’evento

