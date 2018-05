Serata omaggio a Gianni Morandi con la band “Uno Su mille” sul palco della Fiera del Mediterraneo giovedì 31 maggio

I più grandi successi di Gianni Morandi sul palco della Fiera Campionaria del Mediterraneo giovedì 31 maggio a partire dalle ore 21:00. Da “Fatti mandare dalla mamma”, “Non son degno di te” a “Banane e lamponi” e “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, la band “Uno su mille” composta da Pako Valenza alle chitarre, Enrico Salerno alla batteria, Abramo Gambino al basso, Manlio Pindaro alle tastiere e Sasà Taibi alla voce, riproporrà i più grandi successi del cantante bolognese. Un ricco repertorio che rievocherà i brani musicali più noti e più amati della musica italiana, i successi del cantante apprezzato da tutte le generazioni. Il concerto, che fa parte del calendario di eventi curato da RTA in occasione della 67esima edizione della Fiera Campionaria del Mediterraneo 2018, sarà in onda in diretta sulle frequenze e i canali televisivi di Rta Radio Tivù Azzurra e sul canale regionale 90 di Cts.

Com. Stam.