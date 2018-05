Giovedì 24 maggio a “Buono a Sapersi”, alle 11.05 su Rai Uno, con Elisa Isoardi si parlerà di GELATO, una tradizione tutta italiana, ricca di gusto e di salute, ideale per chi soffre di presbifagia, ovvero la difficoltà a deglutire negli anziani.

Paolo Cappellini, esperto di gelato, ne racconterà la storia ed illustrerà le caratteristiche di quello di qualità.

Maristella Marchetti, nutrizionista, descriverà le proprietà benefiche del gelato, soffermandosi sugli abbinamenti più salutari.

Il Dottor Paolo Orlandoni, Responsabile di Nutrizione clinica all’Ospedale di Ancona, spiegherà perché il gelato può diventare un valido “alleato” contro la presbifagia e da cosa è causata e come si cura questa patologia.

Velia De Angelis, maestra di cucina, mostrerà come realizzare palline di gelato pralinate. Le farà eco la collega Rita Monastero, che preparerà, invece, dei golosissimi biscotti al gelato.

Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato Umberto Salamone, ospite di una gelateria artigianale di Castel di Tusa (ME).

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, dal Mercato coperto di Novara.

