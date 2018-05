Cooking Quiz: da lunedì 7 maggio in onda su Canale Italia e Sky

Grandissimo successo per la seconda edizione del COOKINQ QUIZ, un progetto ideato da EDIZIONI PLAN e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che si sono occupati della parte didattica del progetto. Obiettivo comune è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali.

Il tour sta volgendo al termine e fervono i preparativi per la Finale Nazionale del 9-10 e 11 maggio a Loreto e Recanati: tre giorni ricchi di cultura, formazione ed anche divertimento.

Partirà lunedì 7 maggio la programmazione televisiva di COOKING QUIZ in onda su Canale Italia (canale 84) ed in contemporanea su SKY (canale 821) dal lunedì al venerdì alle ore 19,00. Inoltre sarà possibile rivedere in replica su ITALIA 154 (canale 154) alle ore 07.00 tutti gli appuntamenti (info su http://www.cookingquiz.it).

Una trasmissione ricca di contenuti con momenti istruttivi e divertenti che vedrà come protagonisti gli studenti degli istituti alberghieri d’Italia. Non mancheranno pillole di cucina e consigli utili da parte dei docenti di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, partner dell’iniziativa.

I primi protagonisti in tv:

– LUNEDI’ 7 MAGGIO: IPSSEAO “Buontalenti” di Firenze

– MARTEDI’ 8 MAGGIO: IPSSEOA “Pietro Piazza” di Palermo (gara 2)

– MERCOLEDI’ 9 MAGGIO: IPS “Federico II” di Enna

– GIOVEDI’ 10 MAGGIO: IPSSAR “Antonio Gramsci” di Monserrato (CA)

– VENERDI’ 11 MAGGIO: IPSSAR “Matteotti” di Pisa

– LUNEDI’ 14 MAGGIO: IPSSAR “Sassari”

– MARTEDI’ 15 MAGGIO: IPSSEOA “Pietro Piazza” di Palermo (gara 1)

