San Paolo Palace Hotel Premio Palermo Danza 2018

“Oltre 1200 partecipanti per la VII^ edizione del premio Palermo Danza” San Paolo Palace Hotel (PA) – 28 e 29 aprile 2018 Record di presenze quest’anno per la VII^ edizione del Premio Palermo Danza.

Da un’ idea di Christian Carapezza, nel 2012 viene istituito il Premio Palermo Danza, un omaggio a chi tiene alto il nome della danza regionale e nazionale. Dopo il grande successo delle prime edizioni, l’evento si riconferma anche per il 2018 con la presenza di oltre 1200 danzatori per circa 70 scuole e accademie di danza provenienti da tutta la Sicilia e non solo.

Sarà protagonista sul palco del prestigioso San Paolo Palace Hotel, la danza nelle sue più belle e nobili espressioni e appartenenze culturali, danza come manifestazione di un popolo ma anche danza come trasformazione e massima espressione individuale. Tanti professionisti per circa 30 stili diversi di danza.

Anche quest’anno visto il numero cospicuo di partecipanti la kermesse si svolgerà in due giorni di premiazioni e spettacoli: sabato 28 e domenica 29 aprile con doppio turno alle ore 15 e alle ore 21. La manifestazione anche quest’anno si sdoppia in due spettacoli distinti, nel pomeriggio si esibiranno gli under 14, la sera invece è dedicata ai danzatori senior (over 14). Presenti e partecipanti saranno uniti tutti da un grande obiettivo: esprimere la propria passione per la danza ed emozionare il pubblico presente in teatro e non solo.

Il Premio Palermo Danza non è una gara o una competizione, ma è semplicemente un riconoscimento e una vetrina verso chi, con amore e passione, si dedica ad una tra le arti più belle e nobili, ovvero la DANZA. Cerchiamo, con i diversi network (tv, web e giornali) e con i nostri partner, di dar loro visibilità, omaggiando così le compagnie partecipanti.

Ecco a voi i premiati 2018 : Adriana Bellia, Alessandra La Monica, Alessia Di Cara, Alessia Iacona, Alessia Sparacino, Alex Chiaramonte, Angela Belviso, Carla Favata, Caterina Costa, Caterina Latina Sacco, Clara Tropea, Claudia Martorana, Claudia Virga, Daniela e Alessandra Milone, Daniele Reategui, Daniele Bastillo, Deborah Serina, Eduardo Taibi, Elvira Benincasa, Fabrizia Portale, Federica Intravaia, Genny Cirillo, Giada Milazzo, Gianmarco Badalamenti, Giorgia Surdi, Helena Russo, Jessica La Russa, Katia Mezzapelle, Laura Raffa, Lella Giovannini, Liliana Ocello, Loredana Piazzese, Manuela Vesco, Mara Fasulo, Marco Calaciura, Maria Aiello, Marina Kovelenova, Maurizio Asciutto, Maurizio Previti, Natalia Mastroluca, Ninfa Di Maio, Noemi Crocilla, Noemi Mimì, Onofrio Aggiato, Pablo Pouchot e Silvina Larrea, Roberta Basile, Roberta Calafiore, Roberta La Rizza, Roberta Molino, Roberta Perniciaro, Rosangela Serradifalco, Salvo Ferrara, Saveria Calvario, Simona Erta, Stefania Ciafrone, Teresa Sole, Tiziana Leo, Toty Di Stefano, Valentina Capuano, Valeria Musso, Valerio Centineo e Zhairah Renzi. Premi alla Carriera 2018 consegnati quest’anno ai coreografi e maestri Enzo Paolo Turchi e Giovanni Rosaci.

Anche quest’anno non mancheranno le novità e le sorprese per i danzatori e i loro maestri, oltre le varie borse di studio per i diversi concorsi e trasmissioni nazionali saranno presenti al San Paolo Palace molte emittenti Tv regionali con i loro servizi e le interviste per tutti i partecipanti.

I conduttori di questa VII^ edizione che si alterneranno sul palco saranno la brava e bella conduttrice radiofonica Sara Priolo ed il brillante intrattenitore ed organizzatore di eventi Ernesto Trapanese. Un’altra novità di quest’anno sarà la presenza di un “White Carpet” dove altri conduttori si occuperanno delle interviste dei premiati 2018 per la trasmissione “Premio Palermo Danza” oltre ad interagire con i conduttori presenti sul palco durante il corso della manifestazione.

Il Premio Palermo Danza è una produzione Studio Trentasei Eventi & Produzioni, sotto l’attenta direzione artistica e organizzativa di Christian Carapezza. Quest’anno come nella precedente edizione i premi saranno realizzati artigianalmente del maestro ceramista Nino Parrucca.

Ingresso ad inviti presso le scuole partecipanti.

Com. Stam.