“Lega giovani Sicilia occidentale: “#LiberarelaSicilia è la parola d’ordine”

Palermo: La Lega giovani Sicilia occidentale guarda ad un corso di formazione politico culturale per formare quanto più possibile i siciliani che vorranno scendere in campo per diventare la nuova classe dirigente. “questa settimana abbiamo lavorato duramente per incontrare alcuni parlamentari della Lega – afferma Aleandro Romeo, coordinatore della Lega giovani in Sicilia occidentale – e per invitarli al nostro corso di formazione che è in via di programmazione”.

Un corso che toccherà i più svariati temi, sui quali i giovani non vogliono anticipare nulla, ma assicurano “sarà un lavoro del tutto nostro, svolto con la massima dedizione per assicurare una buona riuscita degli eventi”. Ieri dopo il convegno organizzato dal Dipartimento cultura della Lega Sicilia, i ragazzi hanno incontrato il Senatore Toni Iwobi, che previo contatto, si è messo a disposizione per un eventuale intervento a questo progetto, “d’altronde ogni componente del partito non ci ha mai fatto mancare il suo appoggio, ognuno con i suoi mezzi a disposizione ci ha teso una mano alla quale appoggiarci in caso di bisogno. È ciò di cui ha bisogno la nostra Sicilia, continua Aleandro, una classe dirigente sempre presente e attenta al bisogno dei cittadini”. Il ringraziamento poi a tutti coloro che sin dal primo istante si sono attivati per far sì che nessuno resti indietro, “da questa esperienza usciranno politici formati per svolgere al meglio il bene comune”.

Com. Stam.