Camera. Pronto il testo del “decretone” lavoro. Lunedì sarà presentato in aula

Roma. È terminato il compito delle Commissioni lavoro e affari sociali della Camera sugli emendamenti al “decretone”, il testo che contiene tra le altre cose il reddito di cittadinanza e gli interventi sulla previdenza con “quota 100”.

Il testo è così pronto per essere presentato in aula lunedì mattina. I lavori delle commissioni sono andati avanti a stop and go per problemi continui tra i due azionisti di maggioranza, Lega e M5s e così parrebbe che il Governo voglia porre la fiducia sul testo per essere sicuro che passi in aula. Gli emendamenti hanno recepito l’intesa tra Governo e regioni sulla gestione dei navigator. Dovevano inizialmente essere 6mila, assunti per due anni. Alla fine si è deciso che saranno 3mila. La pensione di cittadinanza potrà essere pagata come tutte le altre anche in contanti e non più solo sulla card. Le offerte di lavoro dei centri per l’impiego si estenderanno anche anche a chi ha un lavoro pagato pochissimo e per questo sarà considerato disoccupato.

Ciro Cardinale