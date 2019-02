Irene Pivetti Italia Madre: “siamo pronti a metterci in gioco”

Giovedì 14 febbraio al Four Season di Milano, Irene Pivetti Presidente del partito Italia Madre ha annunciato la volontà di partecipare alle Europee del 2019, presentando il coordinamento regionale Lombardia ed il Vice Presidente nazionale, l’imprenditore Marco Colombo.

Queste le parole di Irene PIvetti: “C’è una domanda senza risposta in questo momento nella politica italiana, è quella di stabilità, di spirito costruttivo, determinazione economica, di orgoglio internazionale a cui Italia Madre, come partito di centrodestra, intende rispondere. Oltre al tema della sicurezza, magistralmente affrontato dalla Lega di Salvini riteniamo ci siano altri temi più urgenti da affrontare in Italia: quello dello sviluppo e della crescita è estremamente emergenziale, perché se non si parte dall’investimento e dall’agevolazione allo sviluppo degli investitori, difficilmente si uscirà da questa situazione di stallo e crisi. Due sono i temi: analisi e sviluppo economico locale e nazionale con il corretto utilizzo dei fondi europei per le aziende italiane; la spesa deve essere non esclusivamente finalizzata al consumo, ma alla produzione.”

Sul reddito di cittadinanza: “Il reddito di cittadinanza non credo sia la risposta corretta alla povertà ed è ideologicamente scorretto, perché non si può dare la percezione che la cittadinanza in quanto tale generi dei diritti e per di più diritti economici. La cittadinanza in quanto tale genera dei doveri, di solidarietà e supporto alla crescita del Paese, ovviamente secondo le proprie possibilità. Ci sono altre misure di supporto alla povertà che sono forme di sussidio che di per sé si definiscono come emergenziali, il reddito di cittadinanza è un’affermazione perentoria di un diritto che non esiste, bisogna ricreare la condizione di dare liquidità e lavoro alle imprese, e ai cittadini italiani di poter tornare a lavorare dignitosamente”.

