Figuccia (UDC): “Forza Italia fa i conti senza l’oste”

“Dalle ultime dichiarazioni apprese, voglio sottolineare come Forza Italia faccia i conti senza l’oste. Per due motivi.

Anzitutto, in considerazione degli ultimi risultati elettorali sia alle regionali sia alle amministrative dove, in particolare nella provincia di Palermo, Forza Italia non ha nemmeno superato lo sbarramento. Pertanto, è imprudente che alcuni dirigenti del partito di Berlusconi parlino di un 20% in Sicilia. L’ altra considerazione va fatta alla luce delle dichiarazioni, del vice presidente Nazionale FI Antonio Tajani alla convention Udc di Fiuggi, già più di una settimana fa, sull’ipotesi di una federazione tra il nostro partito e proprio Forza Italia. Un’ipotesi che renderebbe Vane le attuali divisioni tra gli azzurri dal momento che questi per la scelta delle candidature dovrebbero comunque sottoporsi ad un confronto con la nostra dirigenza” – a dichiararlo è Vincenzo Figuccia deputato all’Ars e coordinatore provinciale dell’Udc

