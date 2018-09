Anci, fallito incontro con Conte. Sinistra Comune: “Fatto politico grave, esecutivo rispetti gli impegni presi. Al centro tutti i cittadini e territori. Abbiamo condiviso da subito presa di distanza del sindaco Orlando durante visita premier in città”

Palermo, 21/09/2018 – Si conferma lo stop voluto dal governo all’erogazione dei fondi per il bando periferie. “Dopo il fallito incontro di ieri con la delegazione dell’Anci, che avrebbe dovuto riavviare un percorso di riallocazione delle risorse previste, prendiamo atto del dato politico. La volontà di questo esecutivo mira ad allontanare le periferie dal centro, istituire una gerarchia fra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Senza risorse quote sempre maggiori di territori saranno condannate alla marginalità e le diseguaglianze sociali si acuiranno. E’ un fatto politico di estrema gravità. I fondi del Bando periferie della città metropolitana, ad esempio, avrebbero riqualificato l’ex deposito pacchi di via Cirincione, oggi in stato di degrado, e provvisto la città di un nuovo grande liceo. Abbiamo sin da subito condiviso la presa di distanza del Sindaco Orlando, che ha disertato l’incontro con il premier Conte durante la sua visita a Palermo. Una distribuzione equilibrata delle risorse finanziarie con il Milleproroghe nella sua originaria forma è indispensabile. Il premier Conte ritorni sui suoi passi e tenga fede agli impegni presi con tutti i cittadini e le amministrazioni locali.”

Dichiarazione dei consiglieri comunali di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando, Marcello Susinno.

