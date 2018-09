Governo: Giammanco M5s per punire Berlusconi colpisce azionisti e dipendenti

Il Movimento 5 Stelle, erede della peggiore tradizione della Sinistra, pur di punire Berlusconi se ne infischia di colpire una delle più importanti e redditizie aziende italiane così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia al Senato.

Mediaset è una grande società quotata in borsa e dà lavoro a migliaia di dipendenti, l’atteggiamento dei grillini è miope e va contro gli interessi dell’economia del nostro Paese. Il M5S lavori per risolvere i veri problemi degli italiani e non per sfamare il mostro dell’invidia sociale conclude Giammanco.

Com. Stam.