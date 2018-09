Videosorveglianza: Giammanco Governo parta da mia proposta

Nel 2016 la Camera dei Deputati ha approvato la mia proposta di legge per l’introduzione delle telecamere in asili nido e strutture per anziani e disabili. Abbiamo fatto un buon lavoro, il Governo riparta da quello così Gabriella Giammanco, Vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato.

Grazie a questa mia proposta di legge dal 2008 Forza Italia chiede l’introduzione di sistemi di videosorveglianza in asili nido e strutture per anziani e disabili. Anche oggi ad Alessandria alcune maestre sono state indagate per maltrattamenti nei confronti di bambini piccolissimi. La Lega dia seguito al più presto a ciò che ha annunciato e proceda a installare uno strumento prezioso a difesa dei più deboli conclude Giammanco.

Com. Stam.