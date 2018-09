Everest018, Siracusano (FI): “Sul risanamento messinese, confronto con l’assessore Falcone. Urgente porre fine alla vergogna delle baraccopoli”

Giovinazzo (Bari), 08/09/2018: “Pieno sostegno da parte dell’Esecutivo regionale, sul tema del risanamento”. Così la deputata messinese di Forza Italia, On. Matilde Siracusano, che, in occasione della manifestazione #Everest018 ha dialogato con l’assessore regionale alle infrastrutture, on. Marco Falcone, sul tema del risanamento locale.

Porre la parola fine alla vergogna delle baraccopoli è un’urgenza e in queste settimane ho già manifestato il mio pieno supporto al sindaco De Luca per andare fino in fondo a questo percorso audace e virtuoso che ha intrapreso. Per tale ragione – continua la Deputata alla Camera – ho voluto incontrare l’assessore Falcone, insieme al quale ho molto discusso della questione. Da parte del membro dell’Esecutivo regionale ho ricevuto massima disponibilità.

L’assessore ha ribadito con forza l’impegno proprio e dell’intera giunta siciliana per consentire a Messina di risolvere una volta per tutte questa situazione indegna per una città moderna e competitiva quale la nostra vuole e deve assolutamente diventare.

La cooperazione per la quale ci siamo resi disponibili trasversalmente è un dovere che sentiamo forte tanto in Forza Italia quanto – da ciò che ho colto anche in occasione del consiglio aperto sul tema al quale ho preso parte – da altri colleghi della coalizione di centro destra. Mi rallegra – conclude la Parlamentare – che l’intero gruppo dei 5Stelle stamani abbia avuto modo di interfacciarsi con l’Amministrazione comunale. Spero vivamente che sia stato utile loro a dissipare i dubbi che hanno portato i pentastellati a muovere obiezioni circa la nascita dell’agenzia, propedeutica all’operazione faraonica che il Sindaco, supportato dalla deputazione nazionale e regionale, oltre che massicciamente dalla società civile – mi pare di cogliere – ha deciso di attuare”.

Forza-Italia-On.-Matilde-Siracusano