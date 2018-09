Decreto Milleproroghe, tagli al Bando Periferie, Calderone (FI): “Ero sicuro che il territorio avrebbe risposto alla mia iniziativa”

Palermo, 03/09/2018: A seguito della missiva inviata dal deputato regionale, on. Tommaso Calderone ai Sindaci del territorio messinese che hanno subito tagli ai finanziamenti previsti dal “Bando Periferie”, notevole è stato il riscontro in termini di adesioni.

I Comuni coinvolti si sono subito attivati, producendo delibere che l’Anci Sicilia presenterà domani a Roma, presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, a supporto della protesta.

“Ero fiducioso e sicuro che il territorio avrebbe risposto favorevolmente alla mia proposta – commenta l’ on. Tommaso Calderone. Alla richiesta, per solidarietà hanno aderito anche i Comuni non interessati al Bando Periferie. Questo mi da ulteriore carica per andare avanti nella battaglia politica. Non è accettabile che si debbano fare dei tagli destinati al miglioramento e alla riqualificazione della nostra terra, senza battere ciglio”.

Com. Stam.