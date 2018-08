Migranti: Giammanco (FI), Nostra politica non può scimmiottare quella di Orban

Sull’immigrazione la nostra politica non può scimmiottare quella di Orban. Salvini ha, di fatto, chiuso le porte a una Riforma del Regolamento di Dublino per blindare le nostre frontiere e replicare il caso Diciotti all’infinito ma i confini dell’Ungheria non sono come quelli dell’Italia, quasi del tutto circondata dal mare così Gabriella Giammanco, Vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

La nostra Guardia Costiera è obbligata a salvare chi è in pericolo di vita ma l’Unione europea deve gestire l’accoglienza degli immigrati, che fuggono da guerre e persecuzioni, in modo collettivo e tutti i Paesi membri devono fare la loro parte in tal senso. Abolire l’obbligo dell’accoglienza da parte del Paese di primo sbarco, quindi, è la base da cui partire per gestire il fenomeno migratorio in modo che non diventi penalizzante per i Paesi che, come il nostro, si affacciano sul Mediterraneo. I passaggi del Regolamento che impongono di inoltrare la richiesta di asilo al Paese di primo approdo vanno riformati. Il difetto di origine del Regolamento di Dublino è quello di addossare allo Stato di prima accoglienza tutti gli oneri che riguardano i migranti e questo non è giusto. Salvini ne prenda atto e lavori affinché i Paesi dell’Est Europa siano maggiormente collaborativi. Quest’Europa, egoista di fronte ai problemi altrui, non è quella che vogliamo conclude Giammanco.