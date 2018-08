Costituito gruppo “Salvo Pogliese Sindaco- Una scelta D’amore per Catania” Luca Sangiorgio nominato Capogruppo

Costituito, all’interno di Palazzo degli Elefanti, il gruppo “Salvo Pogliese Sindaco- Una scelta D’amore per Catania” in cui il sottoscritto, Luca Sangiorgio, ricoprirà il ruolo di capogruppo. Per noi si tratta della naturale conseguenza di un percorso maturato passo dopo passo al fianco dell’attuale Primo Cittadino di Catania. “Salvo Pogliese Sindaco- Una scelta D’amore per Catania” è formato dai consiglieri Salvo Giuffrida, Bartolo Curia e Agatino Giusti.

Tutti insieme vogliamo essere propositivi ed interpretare pienamente le esigenze del capoluogo etneo. In qualità di Capogruppo il sottoscritto, Luca Sangiorgio, desidera ringraziare i colleghi per la fiducia e la stima dimostrata con il conferimento di un’importante carica che sento come stimolo e al tempo stesso come responsabilità verso il proseguimento di un percorso cominciato a giugno di quest’anno. In questo momento così difficile per Catania è giusto adoperarsi per venire incontro alle aspettative e alle esigenze dei catanesi.

Com. Stam.