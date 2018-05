Governo, Scoma: “Incarico al centrodestra per fare ripartire l’Italia”

“DEF, flat tax, lavoro, sicurezza, imprese e famiglie. Questi sono le questioni che si devono risolvere al più presto senza perdere altro tempo. La nazione e gli italiani non possono più attendere i giochetti dei grillini che credono di giocare a Monopoli. Sarebbe auspicabile che il Capo dello Stato dia l’incarico al centrodestra, che ha vinto le elezioni, consentendo di trovare una maggioranza in Parlamento sulle cose da fare e sui quali non si puo’ attendere oltre”. Lo afferma il deputato nazionale di Forza Italia, Francesco Scoma, componente dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

