Laureati e mondo del lavoro: grande partecipazione delle aziende al primo Placement Day UniPa

Il primo Placement Day UniPa, l’incontro con le aziende organizzato dal Servizio Placement di Ateneo per favorire l’incrocio domanda-offerta di lavoro, ha registrato la partecipazione di 54 referenti e responsabili delle risorse umane in rappresentanza di 47 aziende (di cui 45 del territorio siciliano e 2 fuori regione) interessate ad organizzare eventi di recruiting e selezione per inserire giovani laureati.

L‘incontro è stato introdotto dai saluti istituzionali del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari, delDirettore del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche – SEAS, prof. Angelo Mineo e della Delegata alle attività di Placement, Stage e Tirocini, prof. Ornella Giambalvo.

“Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione delle aziende a questo primo Placement Day – ha commentato il Rettore, prof. Fabrizio Micari – Abbiamo deciso di potenziare queste attività, che ritengo indispensabili soprattutto in un territorio come quello siciliano, per rendere ancora più stretto il rapporto con le aziende per potere sostenere, oltre che con una formazione di qualità, i nostri laureati all’ingresso nel mondo del lavoro fornendo loro i presupposti indispensabili per affrontare e vincere questa sfida e per potere contribuire allo sviluppo economico della nostra regione”.

A seguire è stata siglata una convenzione tra l’Ateneo e Sicindustria con l’impegno a collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni quali la promozione e l’organizzazione di iniziative ed eventi in favore dei laureandi e laureati UniPa, a fare circolare, attraverso una sinergia tra la job-bank Almalaurea e la banca dati di Unimpiego Confindustria, opportunità di lavoro e tirocini extracurriculari, e ad organizzare eventi e incontro con le aziende del territorio siciliano per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei laureati.

La giornata è stata un’occasione che ha permesso allo staff del Placement UniPa di illustrare alle aziende partecipanti le attività organizzate dal career service dell’Università volte a favorire stage e tirocini, organizzazione di recruiting day e career day e di approfondire, grazie all’intervento della dott.ssa Rosalia Pisciotta (collaboratrice di Anpal Servizi), i vantaggi e le modalità del contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca.

Nella seconda parte dell’incontro si è svolto il circle-time, un momento durante il quale le aziende hanno avuto la possibilità di raccontarsi e di presentare i propri desiderata, le necessità e i loro fabbisogni professionali attuali e potenziali.

Com. Stam.

foto da sx Fabrizio Micari Rettore UniPa, Filippo D’Angelo Delegato Sicindustria