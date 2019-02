Path of excellence in international trade dal 25 febbraio all’Università di Palermo

Universita’ degli Studi di Palermo department of political science and international relations – dems. Parte il “Path of excellence in international trade”, dal 25 febbraio al 7 maggio con Carlo Cottarelli, Michele Geraci e docenti vietnamiti

Creare una forte, stabile e reciprocamente fruttuosa collaborazione tra il mondo del lavoro e gli studenti dell’Università degli Studi di Palermo. Con queste basi nasce e si sviluppa la nuova edizione del “Path of excellence in international trade”, al quale hanno accesso i migliori studenti del corso di Laurea Magistrale in International Relations della facoltà di Scienze politiche, dal 25 febbraio alle 9 al Collegio San Rocco in via Maqueda.

Un programma intenso di seminari e lectures, tenute in lingua inglese da esponenti delle professioni del settore, imprenditori, rappresentanti di associazioni di categoria e esperti di scambi commerciali internazionali. L’intento è quello di creare una forte, stabile e reciprocamente fruttuosa collaborazione tra il corso di laurea in inglese Master of Arts in International Relations, curriculum International Trade e il mondo del lavoro. Tutto al fine di costruire una partnership didattica nell’ambito del corso di laurea e del percorso di eccellenza, quanto allo scopo di selezionare realtà utili per tirocini, stage formativi e concrete opportunità di placement.

L’obiettivo pertanto è quello sia di fornire una “rete” di relazioni e conoscenze delle realtà professionali, imprenditoriali e istituzionali interessate nell’ambito degli scambi internazionali, utile per la loro collocazione nel mercato del lavoro, sia di integrare il piano formativo della laurea magistrale con contenuti specialistici extracurriculari, in cui la dimensione esperienziale è il punto di forza della docenza.

Il primo appuntamento, lunedì 25 febbraio alle 9, sarà aperto dal rettore Fabrizio Micari, insieme ad esponenti di Confindustria e Confcommercio. Seguiranno incontri con manager del marketing e della comunicazione internazionale, della logistica e dei trasporti, esperti di export e di finanziamenti per supportare le imprese nei processi di internazionalizzazione.

Tra gli appuntamenti da segnalare: il 12 marzo, incontro con docenti del Foreign Trade University di Hanoi sulle opportunità di business in Vietnam, il 12 aprile, incontro con Michele Geraci, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico e professore alla New York University di Shanghai, il 7 maggio, incontro con l’economista Carlo Cottarelli.

L’evento è organizzato dal professore Salvatore Casabona, docente di Diritto comparato e scambi internazionali dell’Università di Palermo e coordinatore del Corso di Laurea magistrale in International Relations, «il “Path of Excellence in International Trade” rappresenta per i nostri migliori studenti una straordinaria occasione per entrare in contatto con il mondo delle professioni e delle imprese che operano in contesti internazionali. Il forte circuito di comunicazione e collaborazione costruito in questi anni si è tradotto in tassi di collocazione sul mercato del lavoro estremamente alti e lusinghieri, che nulla hanno da invidiare a quelli di prestigiosi atenei del nord Italia. Siamo pertanto molto felici di questa terza edizione e fieri di appartenere a un Ateneo che sin dall’inizio ha creduto e sostenuto i nostri sforzi per il bene dei ragazzi e della comunità».

Com. Stam.