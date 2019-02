Questa mattina, nel Complesso Monumentale dello Steri, sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, in presenza di un gruppo di atleti che si sono distinti in competizioni nazionali ed internazionali, tra cui la campionessa del mondo di canottaggio Giorgia Lo Bue e la campionessa del mondo di kick boxing Elena Pantaleo, è stato presentato lo status di “Studente-Atleta” che l’Ateneo rilascerà agli studenti sportivi professionisti.

Lo status, riservato agli studenti atleti riconosciuti con attestazione del CONI, attiverà una serie di forme incentivanti allo studio e altre agevolazioni già previste da UniPa con l’iscrizione in modalità part-time. Agli studenti atleti sarà inoltre agevolata, quando possibile, la frequenza alle attività didattiche e ai tirocini obbligatori.

La formalizzazione dello status di “Studente-Atleta” è stata deliberata dal Senato Accademico dell’Università di Palermo in seguito alla proposta pervenuta dall’Assessore alla Scuola, alle Politiche Giovanili, Lavoro e Salute del Comune di Palermo, Giovanna Marano e dal Consigliere Comunale e Presidente della commissione consiliare Istruzione, Politiche Giovanili e Sport, Francesco Bertolino.

In accordo con la mozione del Comune di Palermo, lo status verrà rilasciato agli iscritti all’Università di Palermo che, al contempo, pratichino attivamente una disciplina olimpica o paraolimpica e che siano stati convocati con rappresentative nazionali di tale disciplina ad almeno una competizione internazionale.

“Abbiamo accolto volentieri questa proposta del Comune – commenta il Rettore, prof. Fabrizio Micari – All’estero le Università sostengono da sempre e ampiamente gli studenti-atleti nel loro percorso accademico. E’ importante che questi ragazzi, che rappresentano il nostro Paese nelle più importanti competizioni, possano essere incentivati nei loro studi, sia per permettere loro di rispettare i tempi prescritti per il conseguimento della laurea, sia per evitare la sconfitta dei fuori corso o peggio ancora degli abbandoni”.

“L’Amministrazione Comunale ringrazia con ammirazione i giovani atleti, presenti oggi, per il contributo propositivo a vantaggio di tutti coloro che intendono tenere in equilibrio studio e alto agonismo sportivo – dichiara l’Assessore alla Scuola, alle Politiche Giovanili, Lavoro e Salute del Comune di Palermo, Giovanna Marano – Il loro successo testimonia una precisa visione della cultura sportiva, intesa come strategia e cura della potenzialità della persona dall’alto valore educativo. E’ a questa visione che il Rettore Fabrizio Micari ha voluto riconoscere un preciso valore nella vita universitaria.”

“L’evento di oggi rappresenta un importante traguardo, dopo un percorso iniziato qualche mese addietro da un’ iniziativa dell’Amministrazione Comunale che metteva al centro i nostri ‘talenti’ – sottolinea il Consigliere Comunale e Presidente della commissione consiliare Istruzione, Politiche Giovanili e Sport, Francesco Bertolino – In quell’occasione, raccogliendo delle proposte di alcuni atleti palermitani, abbiamo coinvolto l’università, che ha immediatamente dato disponibilità all’ascolto, rappresentando un esempio virtuoso di dialogo tra le istituzioni a seguito di una partecipazione attiva dei cittadini. Crediamo che sia davvero significativo questo riconoscimento a quei giovani che, oltre all’impegno nello studio, praticando ed impegnandosi in attività sportive, mostrano alla nostra comunità un talento che va promosso e sostenuto. Ringrazio l’associazione Partecipalermo per aver condiviso e preparato il documento con gli atleti, l’Assessora Marano e il Rettore Micari per avere sostenuto questa iniziativa”.

da sx Giorgia Lo Bue_Rettore Fabrizio Micari_Elena Pantaleo