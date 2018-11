On line il nuovo bando del Contamination Lab di Unipa, invia la tua candidatura entro il 6 Dicembre 2018

Sei uno studente o un dottorando? Sei interessato ad acquisire nuove competenze in un ambiente interdisciplinare dove poter sviluppare con successo un’idea imprenditorile, un prodotto o un servizio innovativo? Partecipa alle selezioni e diventa anche tu un CLabber!

L’Università degli Studi di Palermo indice la selezione per l’ammissione alla terza edizione del Contamination Lab Palermo(CLab UniPA), percorso di accompagnamento e formazione alla cultura dell’imprenditorialità che si terrà dal mese di dicembre 2018 al mese di maggio 2019.

Il CLab UniPA vuole investire sugli studenti e sulla loro creatività, attraverso l’attivazione di percorsi utili a sostenere progetti innovativi, sensibilizzando i giovani all’autoimprenditorialità, vista non solo come opportunità di lavoro, ma anche come approccio mentale al quotidiano.

Durante l’esperienza presso il Contamination Lab di Palermo, studenti provenienti da diversi ambiti disciplinari lavoreranno su progetti comuni, acquisendo strumenti e capacità progettuali, organizzative e di comunicazione trasversali a diversi ambiti del sapere.

A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di partecipare a business plan competition e a laboratori di idee per mettere in pratica i saperi appresi durante gli incontri con imprenditori, professionisti e con i docenti del corso.

Durante lo svolgimento del percorso formativo, ciascun gruppo sarà affiancato da un mentor con

competenze ed esperienze in tema di startup innovative che forniranno il loro supporto anche a distanza, nel definire e presentare una business idea.

La partecipazione è gratuita, e prevede 150 ore di formazione con una frequenza di circa 8 ore settimanali (il monte ore complessivo include sia il monte ore dedicato ai lavori di gruppo in compresenza o in remoto).

Al termine del percorso formativo (avendo frequentato almento 80% delle ore) verrà rilasciato un attestato di partecipazione e sino ad un massimo di 6 CFU.

Leggi il bando e compila il form on-line!

https://www.clabunipa.it/

Com. Stam. Ric. Pubbl.