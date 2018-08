Cultura, parte l’Universitá d’estate di Soveria Mannelli con Vittorio Sgarbi, Nicola Gratteri e Mario Morcellini

Soveria Mannelli – Partirà venerdì 10 agosto 2018 alle ore 18 l’Università d’Estate di Soveria Mannelli, giunta alla quattordicesima edizione e che avrà come tema “Come andremo a incominciare.

Ricette per una nuova Italia”. I docenti saranno il venerdì 10 agosto il critico d’arte Vittorio Sgarbi (la Cultura), lunedì 13 agosto il magistrato Nicola Gratteri (la Giustizia) e mercoledì 29 agosto il commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Mario Morcellini (la Comunicazione). In occasione dell’inaugurazione delle lezioni del 10 di agosto, introdotte dal Sindaco Leonardo Sirianni, l’orafo Gerardo Sacco consegnerà un omaggio a Vittorio Sgarbi. Le lezioni si terranno alle ore 18 presso la Biblioteca “Michele Caligiuri” a Soveria Mannelli. I direttori dell’Università d’Estate sono Mario Caligiuri dell’Università della Calabria e Florindo Rubbettino dell’Università del Molise.

L’Università d’estate è promossa da: Città di Soveria Mannelli, Fondazione “Italia Domani”, Rubbettino Editore con la collaborazione di Associazione Culturale “Fiore di Lino”, Istituto di Istruzione Superiore “L. Costanzo” – Decollatura, Pro Loco Soveria Mannelli / Partner Telethon, Associazione Imprenditori del Reventino.

Radio Radicale, e le Associazioni “Fiore di Lino” e Liberi.TV, seguiranno le lezioni dell’Università d’estate, che saranno anche fruibili sui siti www.soveria.it, www.radioradicale.it, e www.liberi.tv. L’Università telematica Uninettuno registrerà le lezioni (www.uninettuno.tv). Per ogni informazione: Associazione Fiore di Lino – Presidente Antonio Abbruzzese 320 4226337 – fioredilino@gmail.com.

Com. Stam.