La Federazione Regionale Movimento Noi Liberi comunica la propria intenzione di impugnare, il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 589/2018

La Federazione Regionale Movimento Noi Liberi – che raggruppa numerose associazioni Siciliane di persone disabili – comunica la propria intenzione di impugnare, per chiederne l’annullamento, nelle competenti sedi giudiziarie, il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 589/2018 che ridetermina la misura e i criteri per l’erogazione del c.d. assegno di cura in favore delle persone disabili gravissimi, nonché le modalità e i criteri di erogazione di interventi finanziari con procedure complesse e di rilievo per l’intero territorio regionale per le persone disabili.

A tale scopo la Federazione in persona del presidente Angela Zicari (presidente, altresì, dell’associazione Amici di Agrigento presidente della Federazione Movimento Noi Liberi) ha incaricato gli avvocati Liliana Vella e Alessandro Rampello del foro di Agrigento al fine di far valere i molteplici profili che, illegittimamente, pregiudicano i diritti delle persone disabili gravissimi e gravi attraverso modifiche peggiorative rispetto al precedente quadro normativo.

