Match it now. A Caltagirone e Paternò una settimana per promuovere la donazione di midollo osseo

#Match It Now è l’evento nazionale per promuovere la donazione e il trapianto di midollo osseo e combattere leucemie, linfomi e altre malattie del sangue.

Caltagirone-Paternò – Da sabato 15 settembre a sabato 22 settembre si celebra #Match It Now, la Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.

L’evento è organizzato, per il terzo anno consecutivo, da ADMO (Associazione donatori midollo osseo) e ADOCES (Associazione donatori cellule staminali), insieme a Centro nazionale trapianti, Centro nazionale sangue e Registro italiano donatori di midollo osseo, con l’obiettivo di promuovere la donazione e il trapianto di midollo osseo per combattere leucemie, linfomi e altre malattie del sangue

Aderiscono alla campagna 180 città italiane.

L’UOC di Medicina Trasfusionale di Caltagirone e l’UOS di Medicina Trasfusionale di Paternò sono riconosciuti quali poli di reclutamento per i candidati donatori di midollo e durante i sette giorni di #Match It Now, ma anche nei giorni successivi, saranno attivi per il reclutamento e la selezione di candidati donatori.

Per promuovere #Match It Now, sabato 15 settembre, a Caltagirone, nella ricorrenza della Giornata mondiale dei donatori di midollo osseo, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, saranno allestiti due stand, in collaborazione con i volontari delle sezioni calatine di ADMO, AVIS e CRI, nei quali i medici dell’Unità Operativa di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale “Gravina” forniranno le informazioni necessarie sulla donazione di midollo.

Il primo stand sarà allocato in Piazza Bellini, il secondo nel piazzale antistante all’Ospedale. In quest’ultimo sarà possibile, inoltre, per chi lo volesse, sottoporsi allo screening, con prelievo venoso, necessario per diventare donatori di midollo osseo.

A Paternò, invece, il punto informativo e di reclutamento sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 12.00, presso l’UOS di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale “SS.mo Salvatore”. Medici e operatori saranno disponibili per fornire informazioni e effettuare lo screening.

La partecipazione dei volontari ADMO e del personale sanitario ha consentito negli anni di reclutare in una sola settimana circa 4.000 nuovi donatori (si tratta di una quota pari al 20% del totale dei nuovi donatori in un anno).

La scorsa edizione di #Match It Now è stata individuata dalla World Marrow Donor Association (ente che raggruppa i Registri donatori di midollo osseo a livello mondiale) quale miglior evento di sensibilizzazione e reclutamento in tutto il mondo. Un riconoscimento, ricevuto a fine giugno, che ha incoraggiato i promotori a rafforzare questo format e a individuare nuove formule di partnership per aumentarne sempre più la visibilità tra il grande pubblico.

