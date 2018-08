Farmaci falsi e scadenti: cresce diffusione nei paesi in via di sviluppo. Lo rivela un nuovo studio americano

Un nuovo studio dell’Università della Carolina del Nord con sede Chapel Hill, ha rivelato che le medicine scadenti e contraffatte, comprese le medicine per curare la malaria, sono un problema serio in gran parte del mondo. Nei paesi a basso e medio reddito, oltre il 13% delle medicine essenziali che soddisfano i bisogni prioritari dell’assistenza sanitaria della popolazione rientrano in questa categoria. Quando si guarda specificamente ai paesi africani, la percentuale di farmaci non conformi e falsificati sale a quasi il 19%. I ricercatori hanno analizzato 96 precedenti studi su farmaci falsificati e scadenti e ciascuno degli studi ha testato più di 50 farmaci. Il team ha scoperto che gli antimalarici e gli antibiotici erano le medicine più comunemente vendute in condizioni non standard o falsificate. Nei paesi a basso e medio reddito, il 19% degli antimalarici e il 12% degli antibiotici sono al di sotto degli standard o falsificati. “La prevalenza di farmaci scadenti e contraffatti è un problema sostanziale di salute pubblica perché questi farmaci possono essere inefficaci o dannosi e possono prolungare malattie, causare avvelenamento o portare a pericolose interazioni farmacologiche”, ha affermato Sachiko Ozawa, professore associato presso la University of North Carolina a Chapel Hill nell’UNC. Eshelman School of Pharmacy. “Il nostro studio dimostra che è necessario uno sforzo globale concertato per migliorare la gestione della catena di approvvigionamento per i farmaci e per identificare soluzioni a questo problema sottovalutato”. I ricercatori hanno utilizzato cinque database per studi relativi a farmaci non conformi e falsificati. Hanno esaminato 256 studi e incluso 96 studi nella loro analisi. “Abbiamo bisogno di più collaborazione globale per attuare le leggi sulla qualità dei farmaci, aumentare la capacità di controllo della qualità e migliorare la sorveglianza e la condivisione dei dati”, ha detto. L’analisi del team ha trovato informazioni limitate sull’impatto economico dei farmaci di scarsa qualità, con stime delle dimensioni del mercato che variano ampiamente da 10 a 200 miliardi di dollari. Le medicine scadenti e contraffatte possono gravare sui sistemi sanitari deviando risorse a terapie inefficaci o dannose e causano costi di trattamento aggiuntivi e una minore produttività dei lavoratori a causa di malattie curabili, ma questi effetti non sono stati misurati. Per quanto concerne la casistica delle falsificazioni, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il 32% dei farmaci contraffatti non contiene principio attivo, il 20% ne contiene quantità non corrette, il 21,4% è composto da ingredienti sbagliati, il 15,6% ha corrette quantità di principi attivi ma un packaging falso e l’8,5% contiene alti livelli di impurità e contaminanti.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti”