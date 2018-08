Dolce (Confintesa Sanità): Soddisfatti della nuova postazione 118 a Mondello

“Tutta la Segreteria di Confintesa Sanità Palermo e Sicilia è soddisfatta per la pronta risposta del 118 siciliano e di chi ha messo a disposizione i locali per ristabilire, dopo 5 anni, un presidio di pronto intervento in una località turistica che, soprattutto nel periodo estivo, ha un grandissimo afflusso turistico.

È questa la buona sanità che garantisce la salute dei cittadini iniziando dalla fase più importante del pronto intervento” dichiara così in una nota il Responsabile della Comunicazione di Confintesa Sanità, Gabriele Dolce, riguardo il ripristino della postazione del 118 presso la località balneare palermitana di Mondello dopo l’appello del Segretario di Confintesa Sanità Palermo e Sicilia, Domenico Amato, che prosegue: “Sicuramente è un grosso passo avanti, adesso si pensi ad istituire anche un turno per garantire anche la fascia serale”.

