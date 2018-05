Da domani a domenica controllo gratuito della pressione in 140 farmacie di Palermo e provincia

Palermo, 16 maggio 2018 – Le malattie cardiovascolari, come l’infarto o l’ictus, sono tra le principali cause di invalidità e di morte in Italia, provocate spesso da un’ipertensione non controllata o, peggio, neppure diagnosticata perché non dà sintomi. Eppure ne è affetto il 30% della popolazione adulta e quasi il 10% di bambini e adolescenti.

Per questo è importante fare prevenzione sottoponendosi a controlli e adottando corretti stili di vita. Ben 140 farmacie di Palermo e provincia sul totale di 326, pari al 43%, che hanno aderito alla campagna nazionale di Federfarma “Abbasso la pressione!” (è la percentuale più alta in Sicilia), offriranno a chiunque la possibilità di sottoporsi gratuitamente al controllo della pressione arteriosa e di compilare un questionario anonimo elaborato dalla Società italiana dell’Ipertensione arteriosa. Grazie al sistema di geolocalizzazione su www.federfarma.it è possibile individuare la farmacia più vicina.

Il farmacista, se dovessero emergere anomalie dall’insieme della misurazione e dei risultati del test, inviterà subito il cittadino a rivolgersi al medico di famiglia o allo specialista.

L’obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare i cittadini sulla necessità di tenere sotto controllo la pressione e di adottare stili di vita sani, informandoli sui rischi connessi all’ipertensione.

“I risultati di questo screening rivolto ad una fascia molto ampia della popolazione – spiega Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo – così come quelli della precedente campagna ‘Diaday’ che ha permesso a numerosi cittadini palermitani di scoprire di avere il diabete, saranno trasmessi alle autorità sanitarie come contributo ad una più completa mappatura della diffusione della patologia nel territorio, affinché possano individuare gli interventi più opportuni per contrastarne la diffusione e ridurre i costi sociali per la collettività”.

“La rete delle farmacie – conclude Tobia – è una formidabile alleata del Servizio sanitario nazionale, grazie alla sua diffusione capillare e al ruolo sociale che ne contraddistingue l’attività di primo accesso al mondo della salute, dimostrando ancora una volta di potere raggiungere una gran parte della popolazione per diffondere messaggi utili e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione”.

Com. Stam.