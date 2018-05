Salute Mattaliano: “Bene votazione odg su cannabis terapeutica. Passo avanti per il riconoscimento di un diritto”

Palermo – “Non posso che esprimere soddisfazione per l’esito della votazione dell’ordine del giorno a sostegno dell’azione promossa dal “Comitato Esistono i diritti” e dell’appello per il recepimento di tutte le norma per l’approvazione dell’uso della cannabis a fini terapeutici”. Così Cesare Mattaliano, capogruppo de I Coraggiosi al Consiglio comunale.

“Un impegno – precisa Cesare – che ha visto coinvolti i consiglieri in maniera trasversale per il riconoscimento di un diritto, primo fra tutti Fabrizio Ferrandelli, oggi capo dell’opposizione al comune, ma che da deputato regionale fu primo presentatore di un ddl in favore della cannabis terapeutica”

Com. Stam.