Martedì 8 maggio all’Ospedale Cervello il “Thalassemia day” per i venti anni di attività dell’Associazione Cutino – presentazione dei lavori per il nuovo Centro sulle anemie falciformi

Palermo – Un impegno ventennale sul fronte della talassemia che non conosce soste. Si chiama Centro di formazione “Prosolidar” per le anemie falciformi la nuova sfida dell’Associazione Cutino in occasione della VIII Edizione del Thalassemia day, la Giornata internazionale sulla talassemia che si celebra l’8 maggio e che in Sicilia sarà caratterizzata da una serie di eventi di conoscenza e di sensibilizzazione sull’anemia mediterranea. Martedì 8 maggio all’aula magna “Vignola” dell’Ospedale Cervello con inizio alle 9,30, i venti anni di attività dell’Associazione Cutino (nata nel 1998) saranno l’occasione per fare un bilancio sulle iniziative svolte, ma anche per presentare i nuovi progetti. A cominciare appunto da questo nuovo servizio sull’anemia falciforme che sorgerà presso il Campus di Ematologia Cutino del Cervello, grazie al sostegno della Fondazione Prosolidar, e i cui lavori sono già partiti. Nel nuovo Centro sorgeranno ambulatori dedicati alla diagnosi e alla formazione di medici nel campo dell’anemia falciforme, malattia del sangue che attacca il globulo rosso “falcizzandolo”, ossia cambiandone la forma che diventa appunto a forma di falce. Nel corso dell’incontro di martedì è in programma la presentazione del progetto e lo stato di avanzamento lavori, con la visita al cantiere, alla presenza del Direttore dei lavori Silvio Piccolo, di Ferdinando Giglio, Segretario generale della Fondazione Prosolidar, di Aurelio Maggio, Direttore dell’Unità operativa Complessa di Ematologia per le malattie rare del sangue e degli organi ematopoietici di Villa Sofia-Cervello.

Fra le iniziative di informazione e prevenzione previste per tutto il mese di maggio in questa VIII Edizione del Thalassemia Day, la diffusione, grazie al Patrocinio di FederFarma Sicilia, in tutte le farmacie siciliane di materiale informativo sui Centri di Talassemia pubblici in cui poter eseguire il test del portatore sano di Talassemia, che è gratuito per le donne. Anche quest’anno madrina dell’iniziativa è Stefania Petyx. Sarà inoltre presentata una nuova applicazione per gli utenti del Campus di ematologia “Cutino” che semplificherà e snellirà le procedure di prenotazione dei vari servizi.Infine, un evento di raccolta fondi il 30 maggio al Telimar di Palermo.

L’evento di martedì 8 maggio sarà aperto dall’intervento del Commissario dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Maurizio Aricò. Seguirà la premiazione dei pazienti campioni di chelazione e del personale sanitario e poi gli interventi di Giuseppe Cutino, Presidente della Fondazione Franco e Piera Cutino onlus, di Alessandro Garilli, Presidente dell’Associazione Piera Cutino, e di Rita Borsellino, Presidente onorario dell’Associazione Piera Cutino, che parleranno dell’attività dell’Associazione fra ieri, oggi e domani. Sarà poi la volta delle relazioni tecniche sulla talassemia, con Valentino Orlando, Presidente United Italia, Ketry Scarlata, Presidente Fasted Sicilia e Aurelio Maggio. Seguirà un momento di ringraziamento dei partner che in questi 20 anni hanno sostenuto l’Associazione e poi sarà svelato il volto e il nome del nuovo testimonial della campagna del 5×1000 dell’Associazione Cutino che succede così a Teresa Mannino, testimonial 2017, e agli altri personaggi che hanno avuto lo stesso ruolo negli anni precedenti, Rosario Fiorello, Stefania Petyx, Pif, Emma Dante, Isabella Ragonese e Nicole Grimaudo. Sarà anche presentato uno spot video con la partecipazione di tutti i testimonial di questi anni.

