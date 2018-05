Cura innovativa per la leucemia su una donna in gravidanza, lei e il bambino salvati dai medici del Policlinico Universitario Giaccone

Domani, mercoledì 9 maggio, alle 11.00, nei locali della direzione del Policlinico Universitario Giaccone (ingresso da via del Vespro 129) sarà presentato in un incontro con la stampa il caso di una donna in gravidanza affetta da leucemia alla 23esima settimana salvata insieme al bambino dai medici del Policlinico con una cura innovativa.

Si tratta della prima volta in cui questa cura è stata tentata in Italia su una donna in così precoce stato di gravidanza.

Interverranno

Fabrizio Micari, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo

Fabrizio De Nicola, Commissario del Policlinico Universitario Giaccone

Sergio Siragusa, ordinario di Ematologia

Renato Venezia, ordinario di Ginecologia

Com. Stam.