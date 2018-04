Prelievo di organi stanotte a Villa Sofia – un uomo di 66 anni, vittima di un incidente a Lampedusa, dona fegato e un rene

Palermo 28 aprile 2018 – Una vita spezzata a 66 anni, ma che potrebbe dare nuova vita ad altre persone. E’ la storia di G.D. vittima di un tragico incidente d’auto nella sua Lampedusa. Trasferito d’urgenza con l’elisoccorso al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo, ieri i medici della struttura diretta dal dr. Antonio Iacono non hanno potuto far altro che procedere all’accertamento di morte cerebrale a causa del gravissimo trauma cranico e dei conseguenti danni cerebrali. Terminata la canonica procedura di sei ore, i familiari hanno dato l’assenso al prelievo degli organi. In nottata a Villa Sofia l’intervento da parte dell’equipe dell’Ismett e il coordinamento del dr. Antonino Pizzutto, referente per i trapianti a Villa Sofia, e del dr. Fabio Cuccia che ha seguito tutte le fasi dell’accertamento e del prelievo. Sono stati prelevati il fegato e il rene destro. Il fegato è stato assegnato all’Ismett, il rene all’Arnas Civico.

