La Polizia di Stato, il Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza con Una vita da social oggi, il 5 febbraio per incontrare 60mila studenti sul tema del cyberbullismo Il linguaggio del web e il valore della parolanLa rete: pericolo o opportunità?

Milano – Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2019, che si terrà oggi, martedì 5 febbraio, la Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyberbullismo negli Istituti scolastici delle province di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pavia e Sondrio.

Si tratterà di un’edizione speciale del progetto Una vita da social che prevede workshop in contemporanea presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La Polizia Postale e delle Comunicazioni incontrerà oltre 60 000 ragazzi in occasione del Safer Internet Day, con lo slogan “insieme per un internet migliore”.

A Milano, la Polizia Postale incontrerà gli studenti presso ITT Artemisia Gentileschi dalle ore 10:00 alle 12:00.

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i ragazzi a costruire allo stesso tempo relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano della Polizia Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è assolutamente determinante.

Iniziative come la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Internet ormai celebrata in oltre 100 paesi, sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza della rete all’attenzione di un grande numero di utenti, anche gli adulti, che sono oggi nel nostro paese quelli meno consapevoli dell’importanza di educare i minori a un uso sicuro e responsabile del web.

Il “Safer Internet Day” si rivolge quindi ai ragazzi e alle professionalità della scuola, agli insegnanti, agli operatori dell’informazione e del settore new media ma soprattutto si rivolge ai genitori che ignorano il più delle volte come aiutare i propri figli a non cadere nei pericoli della rete.

“Nel corso del 2018, associando costantemente all’attività di contrasto mirate iniziative di prevenzione, personale del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia, ha incontrato e formato circa 16000 studenti delle scuole della Lombardia oltre a 4000 tra insegnanti e genitori, in relazione ai rischi legati alla navigazione internet e all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Inoltre in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale sono stati formati oltre 1600 insegnati, individuati come referenti scolastici per il contrasto al cyberbullismo.

Nel contempo grazie all’attività di contrasto e repressione è stato effettuato un arresto, indagate 84 persone ed effettuate 90 perquisizioni per reati connessi alla pedopornografia online.

Stalking Diffamazione On-line Ingiurie Minacce Molestie Furto d’identità sui social network Detenzione e Diffusione di materiale pedopornografico Sex extortion Totale Casi trattati 2017 12 78 97 76 59 33 355 Casi trattati 2018 14 109 123 60 40 43 389*

* 240 casi con vittime con età compresa tra i 14 e 17 anni;

88 casi con vittime con età compresa tra i 10 e 13 anni;

18 casi con vittime di età inferiore a 9 anni;

43 casi di sextortion.